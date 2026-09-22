Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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22.09.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Anleger greifen bei Amrize am Dienstagnachmittag zu
Die Aktie von Amrize zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Amrize-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 32,21 CHF nach oben.
Um 16:28 Uhr stieg die Amrize-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 32,21 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'958 Punkten tendiert. Bei 32,97 CHF erreichte die Amrize-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,62 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'204'781 Amrize-Aktien.
Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF. Gewinne von 59,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,86 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amrize-Aktie 4,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Amrize-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,603 USD. Am 06.08.2026 hat Amrize die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3.49 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.24 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amrize einen Gewinn von 2,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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