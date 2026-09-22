Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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22.09.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize schiebt sich am Mittag vor
Die Aktie von Amrize gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Amrize-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 32,38 CHF nach oben.
Um 12:28 Uhr wies die Amrize-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 32,38 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'997 Punkten steht. Bei 32,40 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,62 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 326'165 Amrize-Aktien umgesetzt.
Bei 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 58,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,86 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amrize-Aktie 4,69 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,603 USD. Im Vorjahr hatte Amrize 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amrize am 06.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,86 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.49 Mrd. USD ausgewiesen.
Amrize wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amrize einen Gewinn von 2,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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