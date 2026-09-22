Amrize Aktie News: Amrize präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Das Papier von Amrize konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 31,66 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'950 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Amrize-Aktie bei 31,74 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,62 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 25'929 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 51,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.09.2026 auf bis zu 30,86 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie.

Amrize-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,603 USD belaufen. Amrize gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,86 USD gegenüber 0,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.49 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Amrize veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amrize-Aktie in Höhe von 2,53 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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