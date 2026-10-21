Amrize Aktie News: Amrize gibt am Mittwochvormittag nach

Die Amrize-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 31,93 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'436 Punkten steht. Im Tief verlor die Amrize-Aktie bis auf 31,88 CHF. Bei 32,02 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 64'917 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amrize-Aktie derzeit noch 60,79 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (29,85 CHF). Mit Abgaben von 6,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,586 USD je Amrize-Aktie. Am 06.08.2026 lud Amrize zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 3.49 Mrd. USD gegenüber 3.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Amrize dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Amrize im Jahr 2026 2,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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