Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag im Aufwind

Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 31,42 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'962 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Amrize-Aktie bei 31,53 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 31,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 719'151 Amrize-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,40 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.09.2026 bei 30,86 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Amrize-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,603 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amrize 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amrize am 06.08.2026. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 3.49 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,53 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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