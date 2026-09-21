Amrize Aktie News: Amrize gewinnt am Mittag an Fahrt

Das Papier von Amrize konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 31,31 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'940 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Amrize-Aktie bei 31,32 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 31,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 280'039 Amrize-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 63,97 Prozent Plus fehlen der Amrize-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.09.2026 bei 30,86 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amrize-Aktie 1,44 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,603 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amrize am 06.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amrize im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Amrize dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amrize einen Gewinn von 2,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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