Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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21.09.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Montagvormittag nahezu unbewegt
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Amrize. Im SIX SX-Handel kam die Amrize-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 31,01 CHF.
Die Amrize-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 31,01 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'875 Punkten steht. Die Amrize-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,09 CHF. Die Abwärtsbewegung der Amrize-Aktie ging bis auf 30,92 CHF. Mit einem Wert von 31,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 53'436 Amrize-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 51,34 CHF markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 65,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.09.2026 bei 30,86 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 0,48 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Amrize-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,603 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amrize 0,000 USD aus. Amrize veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,86 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.49 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.
Den erwarteten Gewinn je Amrize-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,53 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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