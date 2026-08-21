Amrize Aktie News: Amrize am Mittag im Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Amrize nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 36,52 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'297 Punkten steht. Bei 36,56 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,01 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 374'576 Amrize-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,58 Prozent hinzugewinnen. Am 20.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 35,84 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,86 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Amrize-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,603 USD aus. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Amrize mit einem Umsatz von insgesamt 3.49 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,51 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Amrize Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,57 USD je Amrize-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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