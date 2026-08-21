Amrize Aktie News: Amrize verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Amrize-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 36,17 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'306 Punkten steht. In der Spitze büsste die Amrize-Aktie bis auf 35,97 CHF ein. Mit einem Wert von 36,01 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 135'918 Amrize-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amrize-Aktie. Am 20.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,84 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 0,91 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,603 USD. Im Vorjahr erhielten Amrize-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 06.08.2026 hat Amrize in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amrize noch ein Gewinn pro Aktie von 0,78 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amrize in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.49 Mrd. USD im Vergleich zu 3.22 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,57 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie

Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen

Amrize übernimmt Rapid Redi-Mix in Texas - Aktie im Minus

Amrize-Aktie gefragt: Aktienrückkaufprogramm wird am Mittwoch gestartet