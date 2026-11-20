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20.11.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize steigt am Nachmittag
Die Aktie von Amrize gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Amrize legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 34,15 CHF.
Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 34,15 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'624 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Amrize-Aktie bis auf 34,28 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,57 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 730'414 Amrize-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Amrize-Aktie ist somit 50,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 29,85 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Abschläge von 12,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Amrize-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,594 USD. Am 28.10.2026 äusserte sich Amrize zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,02 USD. Im letzten Jahr hatte Amrize einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent auf 3.77 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 23.02.2027 dürfte Amrize Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Von Analysten wird erwartet, dass Amrize im Jahr 2026 2,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Amrize am 20.11.2026
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