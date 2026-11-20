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20.11.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Mittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Amrize. Zuletzt fiel die Amrize-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 33,73 CHF ab.
Die Amrize-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 33,73 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'645 Punkten liegt. Die Amrize-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,40 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 33,57 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 435'437 Amrize-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amrize-Aktie 52,21 Prozent zulegen. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,85 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,594 USD je Amrize-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amrize am 28.10.2026. Das EPS wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.77 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Amrize wird am 23.02.2027 gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amrize einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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