Das Papier von Amrize gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 33,55 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'700 Punkten liegt. Die Amrize-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,46 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,57 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 239'688 Amrize-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 51,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amrize-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,85 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Amrize-Aktie liegt somit 12,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Amrize-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,594 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amrize am 28.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Amrize 3.77 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Amrize wird am 23.02.2027 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Amrize im Jahr 2026 2,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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