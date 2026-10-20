Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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20.10.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize tendiert am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amrize. Die Amrize-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 31,46 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Amrize nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 31,46 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'421 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Amrize-Aktie bis auf 31,26 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,62 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 662'102 Amrize-Aktien.
Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amrize-Aktie liegt somit 38,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 29,85 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amrize-Aktie 5,12 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Amrize-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,612 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amrize 0,000 USD aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amrize im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Amrize rechnen Experten am 03.11.2027.
Experten taxieren den Amrize-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,48 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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