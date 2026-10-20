Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize verteidigt Stellung am Dienstagmittag
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Amrize. Die Amrize-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 31,49 CHF.
Zum Vortag unverändert notierte die Amrize-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 31,49 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'363 Punkten liegt. Bei 31,66 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Amrize-Aktie bei 31,39 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,62 CHF. Bisher wurden via SIX SX 220'661 Amrize-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,04 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,85 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 5,21 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,612 USD je Amrize-Aktie. Amrize veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 3.49 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.24 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,48 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie
Amrize-Aktie tiefer: Mario Gross wird Chef von Building Envelope
Amrize-Aktie tiefer: Finanzchef tritt nach wenigen Monaten zurück
Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amrize
|
17:58
|Freundlicher Handel: SLI liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
17:58
|Optimismus in Zürich: SMI zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:29
|Amrize Aktie News: Amrize tendiert am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|SLI aktuell: SLI schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Amrize Aktie News: Amrize verteidigt Stellung am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Amrize Aktie News: Amrize am Dienstagvormittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Amrize
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notieren stärker. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.