Amrize Aktie News: Amrize verteidigt Stellung am Dienstagmittag

Zum Vortag unverändert notierte die Amrize-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 31,49 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'363 Punkten liegt. Bei 31,66 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Amrize-Aktie bei 31,39 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,62 CHF. Bisher wurden via SIX SX 220'661 Amrize-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,04 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,85 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 5,21 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,612 USD je Amrize-Aktie. Amrize veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 3.49 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.24 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,48 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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