Amrize Aktie News: Amrize am Dienstagvormittag gesucht

Die Amrize-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 31,61 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'384 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Amrize-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,64 CHF zu. Mit einem Wert von 31,62 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 22'375 Amrize-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 51,34 CHF markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,42 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 29,85 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Amrize-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,612 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amrize 0,000 USD aus. Am 06.08.2026 legte Amrize die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,86 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Amrize mit einem Umsatz von insgesamt 3.49 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,74 Prozent gesteigert.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Amrize veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,48 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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