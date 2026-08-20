Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Amrize-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 35,97 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'313 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Amrize-Aktie bis auf 35,84 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,29 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 965'975 Stück.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 42,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,84 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Amrize-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,603 USD. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 0,86 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amrize im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Amrize im Jahr 2026 2,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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