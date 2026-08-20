Amrize Aktie News: Amrize am Donnerstagmittag stärker

Die Amrize-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 36,65 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'347 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Amrize-Aktie bei 36,77 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 36,29 CHF. Bisher wurden via SIX SX 259'006 Amrize-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,34 CHF) erklomm das Papier am 25.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 18.08.2026 auf bis zu 36,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Amrize-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,603 USD ausgeschüttet werden. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.49 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

In der Amrize-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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