Amrize Aktie News: Amrize gewinnt am Vormittag

Die Amrize-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 36,51 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'397 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Amrize-Aktie bis auf 36,56 CHF. Bei 36,29 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 61'203 Amrize-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 51,34 CHF markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,62 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.08.2026 bei 36,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 1,40 Prozent würde die Amrize-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Amrize-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,603 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amrize am 06.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,86 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Amrize im vergangenen Quartal 3.49 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amrize 3.24 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.

In der Amrize-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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