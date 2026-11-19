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19.11.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Donnerstagnachmittag fester
Die Aktie von Amrize gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Amrize zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 33,83 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die Amrize-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 33,83 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'801 Punkten tendiert. Die Amrize-Aktie legte bis auf 34,44 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,38 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 516'493 Amrize-Aktien umgesetzt.
Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amrize-Aktie mit einem Kursplus von 51,76 Prozent wieder erreichen. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,85 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amrize-Aktie 11,76 Prozent sinken.
Nachdem Amrize seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,594 USD je Aktie ausschütten. Am 28.10.2026 hat Amrize die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amrize noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.45 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.77 Mrd. USD ausgewiesen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Amrize wird am 23.02.2027 gerechnet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,34 USD je Amrize-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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