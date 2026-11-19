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19.11.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Mittag freundlich
Die Aktie von Amrize gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Amrize legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 33,94 CHF.
Die Amrize-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 33,94 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'808 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Amrize-Aktie bei 34,44 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,38 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 200'180 Amrize-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 51,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amrize-Aktie somit 33,89 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 29,85 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Amrize-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,594 USD aus. Am 28.10.2026 legte Amrize die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.77 Mrd. USD gegenüber 3.45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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