Um 09:28 Uhr stieg die Amrize-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 34,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'881 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Amrize-Aktie sogar auf 34,44 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 34,38 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 50'565 Stück.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 50,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 29,85 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Amrize-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,594 USD belaufen. Am 28.10.2026 legte Amrize die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.77 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Amrize dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Amrize im Jahr 2026 2,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie

Amrize-Aktie sinkt: Konzern tärkt US-Präsenz mit Zementterminal in Memphis

Amrize-Aktie dreht dennoch ins Plus: Schwache Zahlen belasten - Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen

Amrize-Aktie tiefer: Mario Gross wird Chef von Building Envelope