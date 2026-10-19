Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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19.10.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Montagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amrize. Die Amrize-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 31,24 CHF.
Die Amrize-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 31,24 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'335 Punkten steht. In der Spitze büsste die Amrize-Aktie bis auf 31,08 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,19 CHF. Bisher wurden via SIX SX 678'228 Amrize-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 51,34 CHF markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amrize-Aktie derzeit noch 64,34 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 29,85 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amrize-Aktie derzeit noch 4,45 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Amrize-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,612 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amrize 0,000 USD aus. Amrize gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Amrize mit einem Umsatz von insgesamt 3.49 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,74 Prozent gesteigert.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Amrize wird am 28.10.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.
Experten taxieren den Amrize-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,48 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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