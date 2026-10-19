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19.10.2026 12:29:00

Amrize Aktie News: Amrize zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Amrize Aktie News: Amrize zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Amrize. Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 31,36 CHF.

Amrize
31.37 CHF 0.19%
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Um 12:28 Uhr wies die Amrize-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 31,36 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'336 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Amrize-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,47 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 31,19 CHF. Der Tagesumsatz der Amrize-Aktie belief sich zuletzt auf 236'217 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 38,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,85 CHF am 08.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,82 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,612 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 06.08.2026 hat Amrize in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Amrize Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Amrize rechnen Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,48 USD je Amrize-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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