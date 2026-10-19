Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.10.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von Amrize zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Im SIX SX-Handel kam die Amrize-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 31,33 CHF.
Die Amrize-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 31,33 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'324 Punkten tendiert. Bei 31,35 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Amrize-Aktie bis auf 31,19 CHF. Bei 31,19 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 37'047 Amrize-Aktien umgesetzt.
Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 63,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,85 CHF am 08.10.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,612 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amrize am 06.08.2026. Es stand ein EPS von 0,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amrize noch ein Gewinn pro Aktie von 0,86 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.49 Mrd. USD gegenüber 3.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 03.11.2027 wird Amrize schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,48 USD je Amrize-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie
Amrize-Aktie tiefer: Mario Gross wird Chef von Building Envelope
Amrize-Aktie tiefer: Finanzchef tritt nach wenigen Monaten zurück
Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amrize
|
09:29
|Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Zürich: SLI verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|SMI aktuell: SMI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Amrize Aktie News: Amrize macht am Nachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Handel in Zürich: SLI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zuversicht in Zürich: SMI bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Amrize Aktie News: Amrize gewinnt am Freitagmittag an Fahrt (finanzen.ch)
Analysen zu Amrize
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnleger üben sich in Zurückhaltung: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.