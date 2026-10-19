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19.10.2026 09:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag mit angezogener Handbremse

Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Amrize zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Im SIX SX-Handel kam die Amrize-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 31,33 CHF.

Amrize
31.36 CHF 0.18%
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Die Amrize-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 31,33 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'324 Punkten tendiert. Bei 31,35 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Amrize-Aktie bis auf 31,19 CHF. Bei 31,19 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 37'047 Amrize-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 63,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,85 CHF am 08.10.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,612 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amrize am 06.08.2026. Es stand ein EPS von 0,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amrize noch ein Gewinn pro Aktie von 0,86 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.49 Mrd. USD gegenüber 3.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 03.11.2027 wird Amrize schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,48 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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