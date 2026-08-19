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19.08.2026 16:29:00

Amrize Aktie News: Amrize schiebt sich am Nachmittag vor

Amrize Aktie News: Amrize schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amrize. Das Papier von Amrize konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 36,71 CHF.

Amrize
36.81 CHF 1.15%
Kaufen Verkaufen

Die Amrize-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 36,71 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'390 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Amrize-Aktie sogar auf 36,83 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 36,49 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 659'046 Stück.

Bei 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 39,85 Prozent Plus fehlen der Amrize-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,00 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,93 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Amrize-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,603 USD. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amrize 0,78 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.49 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Amrize-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,58 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’889.91 8.84 SRDBIU
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