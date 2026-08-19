Amrize Aktie News: Amrize am Mittag mit Kursplus

Das Papier von Amrize konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 36,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'338 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Amrize-Aktie bis auf 36,52 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,49 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 248'144 Amrize-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.08.2026 bei 36,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 1,10 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,603 USD. Am 06.08.2026 lud Amrize zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,78 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.49 Mrd. USD – ein Plus von 8,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amrize 3.22 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Amrize-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amrize einen Gewinn von 2,58 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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