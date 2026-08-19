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19.08.2026 09:29:00

Amrize Aktie News: Amrize zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Amrize Aktie News: Amrize zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von Amrize zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Amrize konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 36,27 CHF.

Amrize
36.39 CHF -0.02%
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Das Papier von Amrize konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 36,27 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'346 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Amrize-Aktie bisher bei 36,50 CHF. Bei 36,49 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 45'714 Amrize-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,55 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2026 Kursverluste bis auf 36,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 0,74 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,603 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amrize am 06.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amrize noch ein Gewinn pro Aktie von 0,78 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.49 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,58 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Amrize
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