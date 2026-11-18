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18.11.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amrize. Die Amrize-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 33,70 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die Amrize-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 33,70 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'929 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Amrize-Aktie bei 34,01 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,55 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 522'026 Amrize-Aktien.
Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF. Mit einem Zuwachs von 52,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,85 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amrize-Aktie derzeit noch 11,42 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Amrize-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,560 USD. Am 28.10.2026 hat Amrize in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Amrize 3.77 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2027 erfolgen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,34 USD je Amrize-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Amrize am 18.11.2026
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