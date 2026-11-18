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18.11.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Mittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Amrize. Zuletzt ging es für die Amrize-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 33,41 CHF.
Die Amrize-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 33,41 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'971 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Amrize-Aktie bis auf 33,26 CHF. Bei 33,55 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 148'646 Amrize-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,67 Prozent. Bei einem Wert von 29,85 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,66 Prozent.
Amrize-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,560 USD belaufen. Am 28.10.2026 äusserte sich Amrize zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Amrize hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je Amrize-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,34 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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Amrize am 18.11.2026
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