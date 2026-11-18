Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 33,27 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'998 Punkten liegt. Der Kurs der Amrize-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,27 CHF nach. Bei 33,55 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 36'156 Amrize-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 51,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 29,85 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 10,28 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,560 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Amrize am 28.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Amrize mit einem Umsatz von insgesamt 3.77 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,43 Prozent gesteigert.

Amrize dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,34 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie

Amrize-Aktie sinkt: Konzern tärkt US-Präsenz mit Zementterminal in Memphis

Amrize-Aktie dreht dennoch ins Plus: Schwache Zahlen belasten - Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen

Amrize-Aktie tiefer: Mario Gross wird Chef von Building Envelope