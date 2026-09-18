Amrize Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Amrize

Die Amrize-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,5 Prozent auf 31,03 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'852 Punkten realisiert. Die Amrize-Aktie sank bis auf 30,86 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,56 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'522'377 Amrize-Aktien den Besitzer.

Bei 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 65,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amrize-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,86 CHF. Dieser Wert wurde am 18.09.2026 erreicht. Mit Abgaben von 0,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Amrize-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,603 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Amrize am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Amrize mit einem Umsatz von insgesamt 3.49 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,74 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Amrize-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,54 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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