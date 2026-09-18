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18.09.2026 12:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Mittag mit Verlusten

Amrize Aktie News: Amrize am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Amrize. Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 31,42 CHF.

Amrize
31.19 CHF -2.48%
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Die Amrize-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 31,42 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'937 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Amrize-Aktie ging bis auf 31,37 CHF. Bei 31,56 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'059'244 Amrize-Aktien.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 63,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 31,37 CHF fiel das Papier am 18.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,603 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 06.08.2026 äusserte sich Amrize zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amrize 0,86 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Amrize mit einem Umsatz von insgesamt 3.49 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,74 Prozent gesteigert.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,54 USD je Aktie in den Amrize-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Amrize
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