Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Amrize gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 31,52 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'934 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Amrize-Aktie bis auf 31,45 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,56 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 696'858 Amrize-Aktien.

Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 51,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,88 Prozent hinzugewinnen. Am 18.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,45 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amrize-Aktie 0,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,603 USD. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amrize 0,86 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Amrize mit einem Umsatz von insgesamt 3.49 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,74 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Amrize-Gewinn in Höhe von 2,54 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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