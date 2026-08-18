Amrize Aktie News: Amrize verliert am Nachmittag

Die Amrize-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 36,22 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'311 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Amrize-Aktie bei 36,00 CHF. Bei 37,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 912'736 Amrize-Aktien den Besitzer.

Bei 51,34 CHF markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Amrize-Aktie liegt somit 29,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 36,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amrize-Aktie ist somit 0,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Amrize-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,609 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amrize am 06.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,78 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amrize im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Amrize Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amrize-Aktie in Höhe von 2,60 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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