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18.08.2026 12:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Dienstagmittag schwächer

Amrize Aktie News: Amrize am Dienstagmittag schwächer

Die Aktie von Amrize gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Amrize gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 36,67 CHF abwärts.

Amrize
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Die Amrize-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 36,67 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'265 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Amrize-Aktie bis auf 36,65 CHF. Bei 37,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 324'983 Amrize-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,01 Prozent hinzugewinnen. Am 18.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,65 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,609 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,51 Prozent auf 3.49 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Amrize wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Amrize im Jahr 2026 2,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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