Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag mit Verlusten

Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 37,12 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'311 Punkten liegt. Die Amrize-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,04 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,10 CHF. Zuletzt wechselten 45'508 Amrize-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.08.2026 bei 37,04 CHF. Mit einem Kursverlust von 0,22 Prozent würde die Amrize-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,609 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 06.08.2026 lud Amrize zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.22 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.49 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie

Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen

Amrize übernimmt Rapid Redi-Mix in Texas - Aktie im Minus

Amrize-Aktie gefragt: Aktienrückkaufprogramm wird am Mittwoch gestartet