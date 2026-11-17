Die Aktionäre schickten das Papier von Amrize nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 33,83 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'094 Punkten liegt. Der Kurs der Amrize-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,71 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 33,75 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 152'957 Amrize-Aktien.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,85 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,76 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,560 USD. Im Vorjahr erhielten Amrize-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 28.10.2026 äusserte sich Amrize zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Amrize im vergangenen Quartal 3.77 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amrize 3.45 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Amrize am 23.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Amrize-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,34 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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