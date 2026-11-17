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17.11.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Amrize. Das Papier von Amrize gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 33,87 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 33,87 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'142 Punkten steht. Die Amrize-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,75 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,75 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21'237 Amrize-Aktien.
Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,58 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,85 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 11,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,560 USD. Im Vorjahr erhielten Amrize-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Amrize veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.77 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 23.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten taxieren den Amrize-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,34 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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