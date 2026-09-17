Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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17.09.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Amrize gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amrize-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 31,97 CHF abwärts.
Die Amrize-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 31,97 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'948 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Amrize-Aktie bis auf 31,95 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 32,16 CHF. Bisher wurden heute 636'613 Amrize-Aktien gehandelt.
Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amrize-Aktie 60,59 Prozent zulegen. Bei 31,80 CHF fiel das Papier am 15.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Amrize-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,603 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Amrize am 06.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amrize noch ein Gewinn pro Aktie von 0,86 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amrize im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Amrize dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,55 USD je Amrize-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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