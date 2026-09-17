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Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

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17.09.2026 12:29:00

Amrize Aktie News: Amrize verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Amrize Aktie News: Amrize verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Die Aktie von Amrize gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 32,12 CHF.

Amrize
31.98 CHF -0.46%
Kaufen Verkaufen

Die Amrize-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 32,12 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'885 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Amrize-Aktie bis auf 31,97 CHF. Bei 32,16 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 235'408 Amrize-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 51,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,84 Prozent hinzugewinnen. Am 15.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 31,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Amrize-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,603 USD belaufen. Amrize veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amrize ein EPS von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amrize im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,55 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Amrize
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