Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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17.09.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Donnerstagvormittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Amrize. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 32,19 CHF.
Die Amrize-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 32,19 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'923 Punkten steht. Die Amrize-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,10 CHF ab. Bei 32,16 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Amrize-Aktie belief sich zuletzt auf 41'667 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Der derzeitige Kurs der Amrize-Aktie liegt somit 37,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 31,80 CHF fiel das Papier am 15.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amrize-Aktie derzeit noch 1,21 Prozent Luft nach unten.
Für Amrize-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,603 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amrize am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amrize in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.49 Mrd. USD im Vergleich zu 3.24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,55 USD je Amrize-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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