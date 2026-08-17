Amrize Aktie News: Amrize am Montagnachmittag tiefer

Das Papier von Amrize gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 37,35 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'322 Punkten steht. Im Tief verlor die Amrize-Aktie bis auf 37,30 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 484'944 Amrize-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 51,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,46 Prozent hinzugewinnen. Bei 37,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amrize-Aktie derzeit noch 0,13 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,613 USD aus. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Amrize 3.49 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Amrize im Jahr 2026 2,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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