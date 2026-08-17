Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.08.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Montagnachmittag tiefer
Die Aktie von Amrize gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 37,35 CHF.
Das Papier von Amrize gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 37,35 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'322 Punkten steht. Im Tief verlor die Amrize-Aktie bis auf 37,30 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 484'944 Amrize-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 51,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,46 Prozent hinzugewinnen. Bei 37,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amrize-Aktie derzeit noch 0,13 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,613 USD aus. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Amrize 3.49 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Amrize im Jahr 2026 2,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie
Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen
Amrize übernimmt Rapid Redi-Mix in Texas - Aktie im Minus
Amrize-Aktie gefragt: Aktienrückkaufprogramm wird am Mittwoch gestartet
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amrize
|
16:29
|Amrize Aktie News: Amrize am Montagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
12:29
|Amrize Aktie News: Amrize am Montagmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:29
|Amrize Aktie News: Amrize am Montagvormittag stabil (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
14.08.26
|SMI aktuell: SMI verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Handel in Zürich: SLI schwächelt (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Freitagshandel in Zürich: SLI notiert am Mittag um Schlusskurs vonDonnerstag (finanzen.ch)
Analysen zu Amrize
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- US-Börsen uneins -- Anleger in Asien letztlich in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die US-Aktienmärkte finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.