Amrize Aktie News: Amrize am Montagmittag im Aufwind

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 37,99 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'337 Punkten liegt. Die Amrize-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,08 CHF. Bei 38,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 209'687 Amrize-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Gewinne von 35,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,34 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Amrize-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,613 USD ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 lud Amrize zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,86 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 3.49 Mrd. USD gegenüber 3.22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amrize-Aktie in Höhe von 2,60 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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