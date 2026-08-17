Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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17.08.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Montagvormittag stabil
Die Aktie von Amrize zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Amrize-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 37,85 CHF.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Amrize-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 37,85 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'376 Punkten notiert. Der Kurs der Amrize-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,00 CHF zu. Bei 37,82 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 22'617 Amrize-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 51,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,34 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Amrize-Aktie liegt somit 1,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,613 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amrize am 06.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,51 Prozent auf 3.49 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Amrize wird am 03.11.2026 gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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