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16.11.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Anleger schicken Amrize am Montagnachmittag ins Minus
Die Aktie von Amrize gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Amrize-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 34,03 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Amrize-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 34,03 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'231 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Amrize-Aktie bis auf 33,56 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 33,71 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 666'846 Amrize-Aktien umgesetzt.
Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amrize-Aktie mit einem Kursplus von 50,87 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 29,85 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 12,28 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,560 USD. Im Vorjahr hatte Amrize 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.77 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 3.45 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Amrize am 23.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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