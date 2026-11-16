Amrize Aktie News: Amrize am Montagmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,4 Prozent auf 33,66 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'196 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Amrize-Aktie bei 33,56 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,71 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 285'864 Amrize-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amrize-Aktie 52,53 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (29,85 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amrize-Aktie 11,32 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,560 USD. Im Vorjahr hatte Amrize 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Amrize liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 1,00 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.45 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.77 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Amrize wird am 23.02.2027 gerechnet.

In der Amrize-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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