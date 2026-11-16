Amrize Aktie News: Amrize am Montagvormittag im Minusbereich

Die Amrize-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 33,80 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'185 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Amrize-Aktie bis auf 33,56 CHF. Bei 33,71 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 62'340 Amrize-Aktien gehandelt.

Bei 51,34 CHF markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,89 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 29,85 CHF. Mit einem Kursverlust von 11,69 Prozent würde die Amrize-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Amrize-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,560 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amrize am 28.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 USD, nach 1,00 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 3.77 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Amrize wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amrize-Aktie in Höhe von 2,34 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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