Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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16.10.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von Amrize gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 31,45 CHF zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Amrize-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 31,45 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'375 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Amrize-Aktie bei 31,69 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,97 CHF. Bisher wurden heute 694'450 Amrize-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (29,85 CHF). Mit einem Kursverlust von 5,09 Prozent würde die Amrize-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,612 USD. Im Vorjahr hatte Amrize 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 legte Amrize die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Amrize 3.49 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Amrize-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Amrize-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,48 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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