Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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16.10.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize gewinnt am Freitagmittag an Fahrt
Die Aktie von Amrize zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Amrize legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 31,19 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 31,19 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'359 Punkten tendiert. Bei 31,23 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,97 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 316'443 Amrize-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 29,85 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,30 Prozent.
Amrize-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,612 USD aus. Am 06.08.2026 äusserte sich Amrize zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD gegenüber 0,86 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 3.49 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Amrize-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Amrize-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,48 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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