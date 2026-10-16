Amrize Aktie News: Amrize am Freitagvormittag in Grün

Um 09:28 Uhr sprang die Amrize-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 31,10 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'325 Punkten tendiert. Bei 31,11 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,97 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 106'115 Amrize-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 65,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 29,85 CHF. Der aktuelle Kurs der Amrize-Aktie ist somit 4,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,612 USD aus. Am 06.08.2026 hat Amrize in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 3.49 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.24 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,48 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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